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21 января 2017
20 января 2017
10:02  21 января 2017 3

С сайта Белого дома после инаугурации Трампа пропал раздел о правах ЛГБТ

Клипарт, ФЛАГ ЛГБТ
Вместо раздела о секс-меньшинствах появилась программа по энергетикеФото: depositphotos.com

С сайта Белого дома сразу после инаугурации Трампа пропал раздел о правах ЛГБТ. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Раздел о правах ЛГБТ-сообщества, а также раздел об изменении климата исчезли с сайта Белого дома сразу после состоявшейся инаугурации президента Дональда Трампа. Обе темы активно поддерживались во времена правления Барака Обамы. Так, на странице, посвященной ЛГБТ, ранее публиковались новости о законопроектах и судебных решениях, защищающих права секс-меньшинств. Именно при Обаме на всей территории США были узаконены однополые браки. Теперь же аббревиатура ЛГБТ даже не упоминается на портале.

Как уточняет RT, вместо пропавших разделов на сайте сразу после вступления Трампа в должность появился энергетический план и программы действий администрации нового президента в области внешней политики, обороны и экономики.

Евгений Лазарев
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