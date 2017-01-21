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21 января 2017
20 января 2017
10:41  21 января 2017 2

Чета Трамп исполнила в честь инаугурации танец под песню Фрэнка Синатры. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Выбор песни для танца Трампу показался символичнымФото: depositphotos.com © URA.RU

Чета Трамп исполнила в честь инаугурации танец под песню Фрэнка Синатры. Избранный президент в качестве музыкального сопровождения выбрал романтическую композицию под символическим названием «My Way» («Мой путь»).

Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на бал, устроенный в честь инаугурации. Свой первый танец президентская чета исполнила под песню американского певца Фрэнка Синатры «My Way». Как добавляет «Газета.ру», в конце композиции к танцу присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой Карен.

Издание RT рассказало, как внучка Синатры — Нэнси — прокомментировала выбор президента.

«Просто вспомните первую строчку песни», — сказала родственница музыканта.

Композиция Фрэнка Синатры начинается такими словами: «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, я обо всём расскажу вам, расскажу о том, в чём абсолютно уверен».

Евгений Лазарев
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