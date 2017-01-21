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Главные новости Челябинской области
11:01  21 января 2017 0

В Челябинске сгорел цех деревообрабатывающего завода

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, тушить, вечер, огонь, ночь
На ликвидацию ЧП спасателям понадобится несколько часовФото: Карина Ванеш © URA.RU

В Челябинске сгорел цех деревообрабатывающего завода. ЧП произошло в субботу 21 января, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Цех для хранения древесины загорелся на известной челябинской фабрике «Краснодеревщик», которая производит мебель и двери. По данным RT, огонь охватил более 800 квадратных метров. Уже через час пожарным удалось приостановить распространение огня, в данный момент работы по ликвидации возгорания продолжаются,.

«Пожар очень сложный по масштабам, большая площадь, много горючих материалов. Работать нам на этом объекте придется долго, — объяснил „URA.RU“ начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых. — Но горожанам не стоит беспокоиться: угрозы отравления воздуха опасными веществами нет».

Как добавляет «Газета.ру», в тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 72 человека.

Евгений Лазарев
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