11:01 21 января 2017 0

На ликвидацию ЧП спасателям понадобится несколько часов Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Челябинске сгорел цех деревообрабатывающего завода. ЧП произошло в субботу 21 января, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Цех для хранения древесины загорелся на известной челябинской фабрике «Краснодеревщик», которая производит мебель и двери. По данным RT, огонь охватил более 800 квадратных метров. Уже через час пожарным удалось приостановить распространение огня, в данный момент работы по ликвидации возгорания продолжаются,.

«Пожар очень сложный по масштабам, большая площадь, много горючих материалов. Работать нам на этом объекте придется долго, — объяснил „URA.RU“ начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых. — Но горожанам не стоит беспокоиться: угрозы отравления воздуха опасными веществами нет».

Как добавляет «Газета.ру», в тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 72 человека.