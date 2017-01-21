Омбудсмен после жалобы проверит лицей Перми, где школьника затравили из-за длинных волос

12:14 21 января 2017 0

Над парнем издевались из-за его прически Фото: pixabay.com

Детский омбудсмен в Пермском крае после жалобы проверит лицей, где школьника затравили из-за длинных волос. Об этом сообщает издание Business-class.

В январе пермские СМИ рассказали о травле, которой якобы подвергся 16-летний учащийся 8 кадетского класса лицея Перми. Юноша носит модную среди подростков стрижку в стиле самурая. Физруку школьного заведения не понравилась прическа ученика.

По словам родителей школьника, сначала педагог заставлял парня обстричь длинные волосы, ссылаясь на устав школы. Когда это не подействовало, учитель якобы начал унижать ученика.

«Он унижал сына при всем классе, хватал его за волосы, насмехался, — цитирует издание Progorod59.ru слова мамы лицеиста. — А в середине января натравил на сына его одноклассников. Они по приказу учителя стали запинывать его ногами!»

В пресс-службе городского департамента образования сообщили, что внутренняя проверка, проведенная в лицее, факт избиения и унижения не доказала. Тем не менее уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков заявил, что проведет проверку, если родители ребенка обратятся к нему с жалобой.