12:55 21 января 2017 0

Шамси находится на искусственной вентиляции легких Фото: страница Шамситдина Насириддинова во "ВКонтакте"

Известный в Тюмени фотограф Шамситдин Насириддинов серьезно пострадал в ДТП. Как рассказывают друзья Насириддинова, его автомобиль вылетел в кювет на трассе на Нижний Тагил в ночь с 19 на 20 января.

Насириддинов находится в больнице Невьянска на искусственной вентиляции легких, у него черепно-мозговая травма. По словам друзей Шамситдина, врач из Екатеринбурга провел ему операцию на черепе методом проколов. Сейчас фотограф в медикаментозном сне. Медики сообщили, что правое полушарие мозга у Насириддинова не задето, целы конечности.

Друзья фотографа накануне объявили сбор средств на лечение Шамситдина, отмечая, что его, по всей вероятности, будут перевозить в Екатеринбург. На беде уже попытались нажиться мошенники, предлагавшие переводить деньги через компании из-за рубежа.

Сейчас сбор средств приостановлен: силами друзей, знакомых фотографа и просто неравнодушных людей удалось набрать первоначально необходимую сумму. На утро субботы, 21 января, известно, что состояние Шамситдина за ночь не ухудшилось. Друзья фотографа везут ему питание и необходимые медикаменты.