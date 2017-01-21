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21 января 2017
20 января 2017
14:48  21 января 2017 0

Песков заявил, что Путин готов к встрече с Трампом

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Песков: "Встреча состоится в ближайшие месяцы"Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с новым главой США Дональдом Трампом.

Такое заявление представитель Кремля сделал в интервью телеканалу ВВС. По словам Пескова, подготовка к встрече может занять несколько месяцев.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — заявил Дмитрий Песков и добавил, что сейчас Трамп по большей части занят внутренними делами Америки.

Ранее «Газета.ру» сообщала со ссылкой на Пескова, что президент России Владимир Путин вряд ли будет смотреть инаугурацию Дональда Трампа в прямом эфире из-за продолжительности этого мероприятия.

Евгений Лазарев
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