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21 января 2017
20 января 2017
14:27  21 января 2017 0

Пользователи в Сети прощаются с псом Гейбом, ставшим музыкальным мемом

Задорный лай песика узнали и полюбили пользователи в разных странах мираФото: facebook.com/gabethedog

Пользователи в Сети прощаются с псом Гейбом, ставшим музыкальным мемом. Сообщение о кончине своего любимца опубликовал его хозяин на странице в Facebook.

20 января, в пятницу, скончался знаменитый шпиц Гейб, прославившийся в Интернете благодаря своей любви «подпевать» с помощью задорного лая известным хитам. Белый песик за семь лет своей жизни спародировал десятки композиций и успел стать настоящим музыкальным мемом.

«Друзья, с сожалением должен сообщить, что Гейб скончался, — написал его хозяин в социальной сети. — Он долго боролся с болезнью сердца, но неожиданно ему стало хуже. Он ушел мирно, в окружении любимой семьи с улыбкой на мордочке».

Пост собрал десятки тысяч комментариев со словами поддержки хозяину питомца. В репертуаре интернет-звезды были композиции таких известных групп как System of a Dawn, Liking Park, шпиц Гейб даже исполнял Имперский марш из «Звездных войн».

Евгений Лазарев
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