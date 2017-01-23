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23 января 2017
Главные новости 
14:08  23 января 2017 7

«Хорошо ли вы знаете историю про перевал Дятлова?». ТЕСТ

Фото группы Дятлова с пленки дятловцев
Трагедия полувековой давности до сих пор будоражит умы современниковФото: архив музея Кунцевича
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Выходит в свет новый фильм, посвященный тайне гибели группы уральских туристов в горах Северного Урала в далеком в 1959 году. Лента называется «Перевал Дятлова. Конец истории», ее покажут на телеканале «Россия» 29 января — в канун трагической даты. Создатели картины заявляют, что им удалось поставить точку в этой загадочной трагедии.

Произошла она, напомним, на склоне горы Холатчахль 2 февраля: в ту роковую ночь что-то заставило девятерых туристов разрезать палатку и, бросив все свои вещи, устремиться вниз — к границе леса. Через несколько дней поисковики нашли погибших туристов в разных местах: троих — на склоне горы, двоих — возле обгоревшего кедра, остальных откопали из-под снега спустя три месяца. Судмедэкспертиза установила, что все они скончались от переохлаждения, но у некоторых были травмы, объяснить которые следствие не смогло. Уголовное дело было закрыто с формулировкой, что причиной гибели группы туристов стала «непреодолимая сила».

В попытке объяснить, что случилось на горе Холатчахль, исследователи обсуждают самые разные версии — от летающих шаров и действия потусторонней силы до испытаний военного оружия и убийства туристов зэками или коренными жителями севера Урала. Перевалу Дятлова посвящены десятки статей, форумов, сайтов, издаются книги, снимаются фильмы.

Свою лепту в расследование трагедии на перевале внесло и «URA.RU»: год назад мы опубликовали статью «Тайна гибели группы Дятлова раскрыта» — об исследовании питерского туриста и ученого Буянова о том, что причиной ЧП были не какие-то внешние факторы, а собственные ошибки туристов. Статья побила все рекорды сайта по посещаемости.

Полагаем, что и наши читатели неплохо разбираются в «дятловской» теме. Но вот насколько хорошо? Проверьте себя!

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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