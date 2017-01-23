15:45 23 января 2017 3

Проектную документацию для реконструкции дамбы подготовят к концу года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские чиновники решили отремонтировать дамбу в Центральном округе города. Услуги по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция водозаградительной дамбы Центрального административного округа города Тюмени» обойдутся городскому бюджету в 3,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен завершить работы до 1 ноября этого года. Проектную документацию победитель должен сделать для 1,15 км дамбы, которая находится в районе улицы Береговой.

Судя по протоколу заседания конкурсной комиссии, заявки подали пять тюменских фирм: это ООО «Градиент», «Тюменский институт инженерных систем „Инновация“, ООО „Стройгеопроект“, ООО „Тюменьдороргтехстрой“ и ООО „Инженерно-технический центр ‚Запсибгидропром‘. Самая низкая цена, за которую специалисты готовы взять заказ, — 1,9 млн рублей.