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23 января 2017
Главные новости 
14:04  23 января 2017 9

Ямал рискует остаться без бензина

Заправка Газпром. Ханты-Мансийск., бензин, заправка
Северные территории могут столкнуться с ощутимым дефицитом автомобильного топливаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Территории северного завоза, в том числе Ямал, рискуют столкнуться с дефицитом автомобильного топлива. Как пояснил в понедельник, 23 января, глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, подобные риски сохраняются из-за наблюдающихся в настоящее время логистических перебоев.

Ранее стало известно, что на автозаправочных станциях Магадана введено ограничение по продаже бензина АИ-95. Автомобильное топливо там теперь продают по талонам. Как сообщили в департаменте цен и тарифов регионального правительства, ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.

«Проблема заключается в монодоставке топлива, а также продуктов питания в северные регионы. Ведь мы действительно имеем один логистический путь. Вот и сейчас — произошел сбой, такое случается», — пояснил Пикин.

По его словам, властям необходимо выбрать один из двух способов урегулирования ситуации.

«Это либо уравниловка — реализация продукции при помощи тех же талонов, либо рыночный путь — заметно повысить цены на топливо. Тогда многие автомобилисты просто будут вынуждены отказаться от покупки бензина», — сказал эксперт.

Как пояснил «URA.RU» директор исследовательского центра «Промышленность и общество» Игорь Рябов, продажа автомобильного топлива по талонам — один из эффективных способов сдерживать рост цен на топливо, а значит, и инфляцию.

«Конечно, народ напрягся, потому что талоны у нас прочно связаны с дефицитом. Временный дефицит и тут, но в данном случае мера направлена именно на сдерживание цен в случае возможного ажиотажа», — подчеркнул собеседник агентства.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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