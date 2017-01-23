Пятилетний ребенок трагически погиб в Златоусте

13:55 23 января 2017 1

Следователи выясняют подробности случившегося Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пятилетний мальчик из Челябинской области погиб, задохнувшись в надетом на голову полиэтиленовом пакете. Обстоятельства трагедии изучают в следственном отделе СКР по Златоусту.

По предварительной информации, 22 января малыш остался дома один. Родители вышли за покупками, буквально на несколько минут разминувшись на лестнице с бабушкой, которую позвали присмотреть за внуком. Этого времени мальчику хватило, чтобы надеть на голову пакет и затянуть его.

Войдя в квартиру, женщина увидела тело внука и позвонила в «скорую». Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть малыша. Семья ребенка, проживающая на улице Грибоедова, считается благополучной.