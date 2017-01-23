14:23 23 января 2017 2

В МРСК Урала улучшают структуру корпоративного управления городскими электросетями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» — глава Свердловэнерго Олег Мошинский стал исполнительным директором Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК). Его предшественник Юрий Шевелев начал работу в качестве советника главы МРСК.

Директор свердловского филиала компании будет совмещать свою работу сразу в двух структурных подразделениях ОАО «МРСК Урала». «Это приведение ЕЭСК к стандартам корпоративного управления, когда Горсети являются филиалами и их управление более централизованно, так принято в МРСК в целом. Назначение — логичный шаг к изменению корпоративного управления», — пояснили «URA.RU» подоплеку кадрового решения в «МРСК Урала».

«В понедельник, 23 января, генеральный директор компании Сергей Дрегваль представил коллективу АО „ЕЭСК“ Олега Мошинского», — говорится в официальном сообщении компании.

В последнее время изменения в руководстве МРСК не так уж редки. Например, в, ноябре там сменился главный инженер: ушедшего заниматься подготовкой кадров Юрия Лебедева сменил главный инженер Пермэнерго Вадим Локтев. А в декабре председателем совета директоров «МРСК Урала» стал Сергей Семериков, заместитель гендиректора ПАО «Россети». Интересный факт: и сам Семериков, и его отец в разное время возглавляли ЕЭСК.