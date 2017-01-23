13:59 23 января 2017 1

Женщина погибла в ДТП на улице Университетская набережная в Челябинске Фото и видео: пресс-служба ГИБДД по Челябинску, аккаунт "Станислав Петов" в "ВКонтакте"

Женщина на автомобиле «Пежо 107» погибла в аварии с участием трех машин на северо-западе Челябинска в микрорайоне Академ риверсайд. В ее иномарку въехал «Форд Фокус»: 36-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье вечером на улице Университетская набережная между улицами Чичерина и Молодогвардейцев. «Форд» вылетел на встречную полосу и ударил сразу две машины — «Пежо» и «Ниву». На место тут же прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Сильнее всего пострадала 56-летняя водитель «Пежо». Ее доставили в ГКБ№3, где спустя час она скончалась от полученных травм.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника аварии.

Всего за выходные в Челябинске зарегистрировано 362 ДТП, в том числе 13 с пострадавшими, в котором 2 человека погибли и 14 получили ранения.

Второй смертельный случай произошел поздно вечером на улице Радонежская, когда 43-летний водитель КАМАЗ -4514315, (ООО «Зеленый город») сбил пожилого мужчину, шедшего по проезжей части навстречу.