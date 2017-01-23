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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:25  23 января 2017 14

Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»

Одиночный пикет против введения новой транспортной схемы в Екатеринбурге, трамвайная остановка, общественный транспорт, маршрут13, влюбленная пара, площадь1905 года
Представители общественной палаты намерены лично встретиться с авторами новой маршрутной сетиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Во вторник, 31 января, в Екатеринбурге пройдет совместное заседание городской и областной Общественных палат с участием представителей горадминистрации, профильных организаций и «Города.PRO», разработчиков новой транспортной схемы. Участники встречи намерены рассмотреть вопрос эффективности предлагаемой реформы, а после — вынести соответствующее решение:

«Мы хотим максимально конструктивно подойти к этой теме. К проекту накопилось много вопросов, на которые мы постараемся получить ответы от разработчиков, обсудить с компетентными специалистами предлагаемую схему движения городского транспорта, а уже после делать какие-либо выводы. На первый взгляд, транспортную схему внедрять рано, но, возможно, авторы убедят нас в обратном. В противном случае, мы будем поднимать вопрос пересмотра и доработки проекта», — рассказал «URA.RU» член свердловской Общественной палаты Константин Мочалов.

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В этот же день, напомним, на площади Труда на 13:00 запланирован митинг против предстоящей реформы. Инициатором акции протеста стало региональное отделение «эсеров».

Новую транспортную схему планируют внедрить уже 1 июля. Проект подразумевает отмену более ста маршрутов общественного транспорта, полную оптимизацию оставшихся и введение повременной оплаты проезда. По словам разработчиков и чиновников администрации Екатеринбурга, предлагаемая реформа к коллапсу не приведет. Она лишь исключит дублирующие маршруты и увеличит скорость передвижения на общественном транспорте. У многих горожан, депутатов городской Думы и представителей Общественной палаты есть альтернативная точка зрения.

Сергей Демин
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