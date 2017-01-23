15:37 23 января 2017 7

Мизулина приняла решение покинуть ряды "Справедливой России" Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уход сенатора Елены Мизулиной из «Справедливой России» стал полной неожиданностью для ее однопартийцев.

Как заявил в понедельник, 23 января, зампред фракции эсеров в Государственной Думе Михаил Емельянов, он не знает истинные причины такого решения.

«Я сейчас не в Москве, с ней еще не разговаривал. Но это меня это действительно неожиданно. Полная неожиданность!» — признался депутат в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Об уходе из партии Елена Мизулина сообщила в Тwitter. «Я приняла решение о выходе из партии „Справедливая Россия“. Соответствующее заявление в региональное отделение „СР“ было направлено сегодня», — написала в своем аккаунте Мизулина. О причине принятия этого решения сенатор сообщать не стал.

Как пояснил «URA.RU» первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, сенатор Елена Мизулина не ограничена своей партийной принадлежностью.

«Справедливая Россия» для нее является не необходимой гарантией для пребывания в данной должности, а просто дополнением, и можно даже сказать — формальностью. Пока сами однопартийцы Мизулиной теряются в догадках, так как вся информация по этому поводу идет от нее самой», — пояснил Трофимчук.

По его словам, одной из наиболее реальных версий являются разногласия внутри руководства «Справедливой России» по текущим вопросам.

«Если бы Мизулина отказалась от места сенатора, это было бы сенсацией, но даже переход из партии в партию не может сравниться с этим шагом», — отметил политолог.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Совет Федерации — это не партийный орган, где нужно работать во фракциях.

«Партийная принадлежность не играет никакой роли. Нет лидеров партии в верхней палате, нет партийной повестки, солидарного голосования и т. д. Депутаты не зарабатывают рейтинг для партии, не работают на партийный пиар. В этом смысле партбилет не нужен. Депутатам верхней палаты проще быть беспартийными. Они представляют прежде всего регионы, а не ту или иную идеологию», — пояснил Солонников «URA.RU».

По его мнению, «это шаг, логичный и адекватный сложившимся реалиям».