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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:16  23 января 2017 1

Путин и Медведев стали частью арт-объекта в центре Екатеринбурга. ФОТО

Портреты руководства РФ в окне магазина канцтоваров на Луначарского, 50. Екатеринбург, игрушки, лавров сергей, витрина магазина, патриотизм, детство, шойгу сергей, медведев дмитрий, путин владимир, флаг россии, руководство рф
Владимир Владимирович и его коллеги настаивают на покупке детских игрушекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Необычная инсталляция с участием первых лиц государства появилась в Екатеринбурге. Президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сурово возвышаются над надписью «Игрушки».

Арт-объект размещен на витрине магазина канцтоваров по адресу Луначарского, 50. Смелость и шарм композиции приковывают внимание случайных прохожих. Неизвестно, была ли это глубокомысленная задумка уличного художника или же яркий маркетинговый ход сотрудников «Канцтоваров».

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По-настоящему мощно и вдохновляет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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