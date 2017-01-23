Пять детей и их мать отравились угарным газом на Урале

14:12 23 января 2017 1

Трое детей находятся в реанимации (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пятеро детей вместе с матерью в понедельник, 23 января, попали в больницу в Артинском районе из-за отравления угарным газом. Трое из них находятся в реанимации.

В полицию сообщение поступило из местной больницы в 7.20 утра. Детей привезли из дома на улице Пионеров.

На место происшествия и в больницу выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел. Сотрудники полиции установили, что среди пострадавших три девочки — Полина 2008 года рождения, Диана 2010 года рождения и Анита 2005 года рождения, а также два мальчика — Никита 2009 года рождения и Максим 2012 года рождения. Вместе с детьми с теми же симптомами в больницу доставлена и их мать Елена 1987 года рождения.

«Накануне ЧП женщина водила несовершеннолетних в баню к бабушке. Вернувшись домой, она решила самостоятельно затопить печь, раньше, с ее слов, этим всегда занимался 36-летний супруг, который в тот вечер отсутствовал. По предварительным данным, мать детей слишком рано закрыла заслонку печи», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Около 05.00 семья проснулась от того, что все стали плохо себя чувствовать, вызвали скорую помощь. Сейчас всем шестерым пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, трое детей находятся в реанимации.

«Ранее семья состояла на учете в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. За оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители привлекались к уголовной ответственности. По решению суда матери назначалось 180 часов обязательных работ, а отцу — 200», — отметил полковник Горелых.