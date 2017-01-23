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23 января 2017
Главные новости Москвы
14:30  23 января 2017 4

Дочь Клинтон заступилась за младшего сына Трампа. «Он заслуживает просто быть ребенком»

Челси Клинтон заступилась за сына-школьника ТрампаФото: Википедия
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Неожиданная помощь пришла младшему сыну Дональда Трампа Бэррону со стороны дочери Хиллари Клинтон Челси. Девушка заступилась за сына избранного президента США в соцсетях.

10-летний Бэррон Трамп столкнулся с нападками в соцсетях. Повод для этого дала сценаристка популярного шоу Saturday Night Live Кэти Рич, назвав Бэррона «первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении», пишет «Федеральное агентство новостей». Далеко не всем пришлась по душе «шутка» Рич, однако многие ее поддержали.

Челси Клинтон, реагируя на происходящее, написала в своем Twitter: «Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком». При этом дочь четы Клинтон отметила и политическую составляющую этого вопроса. «Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям», — отметила Челси.

Пока отец Челси Билл Клинтон был президентом, она сама часто становилась объектом нападок со стороны СМИ, в том числе и со стороны шоу Saturday Night Live.

Пользователи соцсетей высмеяли десятилетнего Бэррона за неуместное, по их мнению, поведение на инаугурации президента. Мальчик выглядел сонным и отсутствующим, а после решил поиграть со своим племянником, сыном Иванки Трамп, напоминает «Национальная служба новостей».

Инаугурация Дональда Трампа, напомним, прошла в пятницу, 20 января. Как писала «Газета.Ru», перед самой церемонией для Трампа был проведен инструктаж о том, как пользоваться командным ядерным чемоданчиком Football.

Нина Калинина
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