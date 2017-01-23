14:39 23 января 2017 8

Губернатор Владимир Якушев подтвердил, что поедет на внеочередной конгресс IBU Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюмень имеет равные шансы потерять и сохранить право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Защищать интересы столицы Западной Сибири в феврале на внеочередном конгрессе IBU, возможно, будет губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как заявил «URA.RU» исполнительный директор областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов, шансы на то, что у Тюмени отберут чемпионат мира — 2021, «пятьдесят на пятьдесят». «Я думаю, наша делегация, в том числе губернатор Владимир Якушев, тоже поедет на этот внеочередной конгресс, чтобы отстаивать интересы Тюмени и доказывать, что мы не верблюды, — заявил Тоболов. — Если будет стоять вопрос так: участие российской сборной в Олимпиаде 2018 года или проведение в Тюмени чемпионата мира в 2021 году, то это будет неравноценно. Я бы лучше поехал на Олимпиаду полным составом, чем проводил чемпионат в Тюмени. До 2021 года может пройти еще не один внеочередной конгресс IBU».

Тоболов напомнил, что только конгресс IBU может отобрать у Тюмени право на проведение чемпионата мира. «Ни Бессеберг (президент IBU Андерс Бессеберг — прим. ред.), никто другой не имеют на это права, — говорит Тоболов. — На фоне того, что из 29 спортсменов, к которым у WADA были претензии, 22 человека уже были оправданы, высказывание Бессеберга о том, что в настоящее время российские биатлонисты чисты, как никогда в истории биатлона, думаю, может сыграть в нашу пользу».

Тюменский спортивный функционер добавил, что конкуренты Тюмени ведут политическую игру и заботятся о собственных прибылях. «Тем более, в чешском Новоместе, где прошел Кубок мира, на сегодняшний день почувствовали, что это прибыльное мероприятие», — объяснил причины жесткой позиции чешской федерации биатлона Тоболов.

Губернатор Владимир Якушев подтвердил, что поедет на внеочередной конгресс IBU, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Ранее вице-президент IBU Ивор Лехотян заявил, что вопрос по проведению в Тюмени чемпионата мира по биатлону остается открытым, и не исключил, что Россия может лишиться престижных соревнований. Он напомнил, что следующий исполком IBU состоится 9 февраля, там и прояснится вопрос с проведением чемпионата мира 2021 года в Тюмени.