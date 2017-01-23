15:14 23 января 2017 3

Кобылкин и Якушев получили право влиять на политику "Единой России" благодаря хорошим результатам выборов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени и на Ямале полагают, что ротация региональных представителей в руководстве «Единой России» была предсказуемой и не изменила статус представителей региональной элиты. Два члена правительства Ямала получили посты, при этом ушли из руководства партией трое ямальцев. Остался в высшем совете структуры губернатор Дмитрий Кобылкин. Новичком в партийном руководстве стал его первый зам, секретарь реготделения Алексей Ситников (вошел в генсовет).

Тюмень представляют глава области Владимир Якушев (высший совет), секретарь отделения, депутат областной Думы Андрей Артюхов (генсовет) и депутат Госдумы Иван Квитка (генсовет). Выведен из руководящих органов один партиец — Елена Торопыгина. Решение было принято в Москве 22 января на партийном съезде.

Дмитрий Кобылкин и Алексей Ситников будут демонстрировать совместную партийную работу теперь уже в руководстве ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основным аргументом для вхождения представителей от регионов стали проценты «ЕР» на выборах в Госдуму.

При этом Дмитрий Кобылкин не стал простым членом высшего совета, он снова вошел в бюро органа. Владимир Якушев остался рядовым членом структуры. На Ямале поддержка партии власти во время выборов в Госдуму достигла 67 процентов. В Тюменской области — 58 процентов.

По словам секретаря генсовета партии Сергея Неверова, согласно новым правилам, в состав подконтрольной ему структуры должен войти от каждого региона один секретарь отделения. При этом уровень отделения может быть любым. Для Ямала и Тюмени сработало правило: если уровень голосования за ЕР выше среднероссийского, место получает секретарь реготделения.

И сам Алексей Ситников, и его тюменский коллега Андрей Артюхов зашли в орган именно по этому принципу.

Ситников заменил сразу троих ямальцев — депутатов Людмилу Иванову (Заксобрание Ямала), Николая Яшкина (Тюменская областная Дума) и чиновника Андрея Головичера (секретарь первичного отделения Салехарда). Ротация не смутила представителей округа.

«Николай Яшкин вошел в Генсовет еще при экс-губернаторе Юрии Неелове как руководитель фракции в Заксобрании. Первый секретарь отделения „ЕР“ Ямала за это время уже дважды менялся — сначала им был Владимир Владимиров, затем Алексей Ситников», — говорит один из единороссов на Ямале. Именно требование ротации, напомним, ранее стало поводом для ухода г-на Яшкина из президиума регионального политсовета.

Политолог Кирилл Истомин полагает, что, несмотря на снижение числа представителей, Ямал ничего не потерял. «Яшкин и Иванова — статусные депутаты, но они не смогли бы на первых ролях работать в генсовете, чего нельзя сказать о Ситникове — он имеет другой уровень ресурсов и влияния в регионе, поэтому его присутствие в высшем совете можно рассматривать как кадровое усиление Ямала», — отмечает эксперт. Присутствие Головичера изначально было «ритуальным» — демонстрирующими связь партии с народом, заключает политолог.

Тюменские единороссы также обращают внимание на новые правила формирования генсовета.

«Съезд был прогнозируемым, сенсаций не ожидалось. Нужно было привести руководство партии в соответствие с результатами выборов в Госдуму, — заявил „URA.RU“ член генсовета „Единой России“, секретарь ТРО партии Андрей Артюхов. — Масштабная ротация в генсовете — это серьезный результат. У нас в генсовете были Иван Квитка, Елена Торопыгина и я. По новым правилам от региона в состав генсовета может входить один человек. Мы показали хороший результат на выборах, поэтому в новый состав генсовета вошел я (Иван Квитка остается в составе генсовета как депутат государственной думы — ред.). Елена Торопыгина на очень хорошем счету, и мы договорились нагружать ее партийной работой на уровне региона. У нее большие политические перспективы».