15:11 23 января 2017 2

Теперь должникам никто не обязан вручать уведомления под роспись Фото: Александр Константинов © URA.RU

Энергокомпании с нового года могут отключать должников, прислав им смс-сообщение, письмо на электронный адрес, после звонка с заранее записанным разговором или текста об отключении в очередной квитанции. Крупнейшее коммунальное предприятие Свердловской области — «Облкоммунэнерго» — намерено применить новый порядок в ближайшее время. «Наибольшая сумма просроченной задолженности (свыше двух месяцев) — у жителей Артемовского, неоплаченные счета у каждого третьего потребителя — всего более 3 тысяч человек», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

В организации пояснили, что с 1 января 2017 года порядок отключения должников упрощен — теперь компании могут не вручать должникам предупреждения «под роспись».

Достаточно уведомить потребителя о готовящемся ограничении предоставления услуг один раз и любым удобным для компании-поставщика образом — в том числе смс-сообщением или текстом в квитанции.

«Если задолженность не будет погашена в срок, подача ресурса будет приостановлена на законных основаниях», — говорит заместитель начальника управления по реализации теплоэнергоресурсов АО «Облкоммунэнерго» Наталья Кононова.

Отметим, что задолженность населения (прямые поставки, без учeта долгов УК) перед АО «Облкоммунэнерго» (за тепло, ГВС, ХВС и водоотведение) на сегодня составляет 209 миллионов 216 тысяч рублей. На 11 территориях присутствия компании — в Алапаевске, Артемовском, Артях, Верх-Нейвинском, Пелыме, Кировграде, Баранчинском, Новоуральске, Староуткинске, Тугулыме, Новой Ляле — насчитывается более 8 тысяч должников (8 253 лицевых счета).

Наибольшая сумма просроченной задолженности — свыше двух месяцев — в Артемовском. Жители должны «ОКЭ» 98 миллионов 967 тысяч рублей. Вторые по величине долгов — кировградцы. Их задолженность составляет 70 миллионов 17 тысяч рублей, должников 25% от общего числа потребителей в городском округе. Жители Тугулыма, накопившие 13 миллионов 94 тысячи рублей долга, на третьем месте. Задолженность имеют 30% населения.

«Мы готовимся применять новый регламент в работе с должниками в первую очередь по горячему водоснабжению. Закон позволяет приостановить водоотведение и подачу горячего водоснабжения, с отоплением и холодной водой такая мера недопустима», — подчеркнула сотрудник «Облкоммунэнерго» Наталья Кононова.

Возобновить предоставление коммунальных услуг потребители смогут лишь после полной оплаты как самого долга, так и расходов поставщика на отключение и подключение. Напомним, что сумма общего долга по жилфонду в территориях «Облкоммунэнерго» на начало этого года составляет более полумиллиарда рублей — 572 миллиона 337 тысяч рублей. Львиная доля этих средств числится за УК и ТСЖ, часть долгов признана судами невозвратной.