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23 января 2017
Главные новости Москвы
14:42  23 января 2017 0

WikiLeaks объявил охоту за налоговой декларацией Трампа

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Трамп не хочет раскрывать свои доходы перед гражданами США, за него это сделает WikiLeaksФото: depositphotos.com © URA.RU

В ответ на заявление советника Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй о том, что 45-й президент США не станет публиковать свою налоговую декларацию, портал WikiLeaks обратился с призывом к подписчикам разыскать и отправить налоговую декларацию в редакцию портала для опубликования доходов нового главы государства.

«Советник Трампа Келлиэнн Конуэй сегодня сказала, что Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию. Отправьте ее нам, чтобы мы это сделали», — говорится сообщении WikiLeaks, размещенном в Тwitter.

WikiLeaks подверг критике отказ Трампа обнародовать информацию о своем финансовом состоянии, пишет «Газета.Ru».

На сайте We the People была размещена петиция с требованием к Дональду Трампу опубликовать декларацию о доходах, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент петиция собрала более 200 тысяч подписей. В администрации Белого дома заявили, что не станут рассматривать эту петицию.

За последние 40 лет Трамп — первый президент, отказавшийся раскрыть свои доходы перед гражданами США. До выборов он обещал обнародовать налоговую декларацию после завершения аудиторской проверки.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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