В Челябинске школьница спрыгнула с шестого этажа

15:15 23 января 2017 0

Девочку спасли медики "Скорой" и снежные завалы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Следователи проверят обстоятельства падения с шестого этажа недостроенного здания в Челябинске 13-летней школьницы, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. В том числе выводы будут сделаны в отношении строительной организации, не обеспечившей должную охрану объекта.

Инцидент произошел 26 декабря: лишь из-за глубокого снега девочка отделалась переломами ног, тазовых костей и поврежденным позвоночником. В дальнейшем ей потребуются длительное лечение и реабилитация.

Сейчас, по информации «URA.RU», правоохранители проверяют две версии — семейная ссора и конфликт с педагогом в школе.