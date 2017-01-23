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23 января 2017
22 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:15  23 января 2017 0

В Челябинске школьница спрыгнула с шестого этажа

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, каталка, носилки
Девочку спасли медики "Скорой" и снежные завалыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Следователи проверят обстоятельства падения с шестого этажа недостроенного здания в Челябинске 13-летней школьницы, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. В том числе выводы будут сделаны в отношении строительной организации, не обеспечившей должную охрану объекта.

Инцидент произошел 26 декабря: лишь из-за глубокого снега девочка отделалась переломами ног, тазовых костей и поврежденным позвоночником. В дальнейшем ей потребуются длительное лечение и реабилитация.

Сейчас, по информации «URA.RU», правоохранители проверяют две версии — семейная ссора и конфликт с педагогом в школе.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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