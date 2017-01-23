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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:18  23 января 2017 1

На Урале школа заплатит девочке, которой повредили глаз на уроке

Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, верхотурье
Мальчик на уроке едва не выбил глаз одноклассницеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Суд Верхотурья принял решение взыскать с местной школы № 2 в счет компенсации морального вреда 11-летней девочке, пострадавшей на уроке.

«Установлено, что в октябре 2016 года во время урока английского языка один из одноклассников девочки, используя резиновую нить, выстрелил неустановленным предметом в ее сторону, попав при этом в правый глаз и серьезно травмировав его», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что причиной несчастного случая стало отсутствие надлежащего контроля со стороны педагога. Прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах ребенка.

Александр Лукманов
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