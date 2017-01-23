{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
Главные новости Москвы
15:23  23 января 2017 8

Уволенных из-за робота сотрудников Сбербанка устроят на «Почту России»

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк
Сотрудники Сбербанка без работы не останутсяФото: Александр Елизаров © URA.RU

«Почта России» предложит работу сотрудникам Сбербанка, которых уволят после внедрения робота-юриста. Об этом заявил гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

«„Почта России“ всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны», — сказал Страшнов, которого цитирует «Газета.ру».

Ранее зампред правления Сбербанка Вадим Кулик сообщил, что в 2017 году учреждение простится с тремя тысячами сотрудников после внедрения робота-юриста. Он подчеркнул, что сотрудникам предложат пройти переобучение, однако с теми, кому не найдут применения в Сбербанке, придется проститься.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров