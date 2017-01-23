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23 января 2017
Главные новости Москвы
15:19  23 января 2017 5

Возвращение миллиардера. Владельца Тинькофф Банка включили в список Forbes

Владелец Тинькофф Банка стал богаче благодаря росту котировок акцийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков вернулся в список долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние, по версии издания, оценивается в 1,1 млрд долларов.

Forbes указывает, что причиной увеличения состояния Олега Тинькова стал рост котировок Тинькофф Банка на Лондонской бирже в 2016 году. Всего за 12 месяцев акции кредитной организации увеличились в цене в 3,5 раза — с 3 до 10,5 долларов, пишет «Газета.Ru».

В сентябре 2016 года, как уточняет издание, банк ожидал получить 7—8 млрд рублей чистой прибыли. По итогам года оказалось, что прибыль составит не менее 9 млрд рублей. В планах банка в 2017 году достигнуть прибыли в 13—14 млрд рублей.

Нина Калинина
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