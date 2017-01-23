15:30 23 января 2017 2

Усы министра культуры часто обсуждались в пермской блогосфере. От их имени даже завели аккаунт в Twitter Фото: Иван Субботин © URA.RU

Экс-глава минкульта Пермского края Игорь Гладнев оставил прощальное письмо на сайте ведомства. Он выразил благодарность всем, с кем ему приходилось работать на посту министра, и немного порассуждал о том, что такое настоящая модернизация.

В первую очередь Игорь Гладнев поблагодарил губернатора Виктора Басаргина. «Для меня, безусловно, эта работа стала в значительной мере периодом ученичества, и я говорю спасибо Виктору Федоровичу за наставничество и деятельное желание помочь и поддержать», — написал экс-министр. Также уже бывший глава минкульта сказал спасибо депутатскому корпусу, коллегам по ведомству и муниципальным служащим.

Кроме того, в своем послании Игорь Гладнев отметил молодое поколение. «И я говорю спасибо молодым, которые учатся у старших, ибо настоящая и устойчивая модернизация — всегда продолжение сущностных традиций и источников чистоты, в которых проявляется духовность», — написал он.

Экс-министр попросил прощение у всех, кого «вольно или невольно обидел или проявил невнимание», а также пожелал всем «добра и света».

Министр культуры Игорь Гладнев, напомним, не вошел в состав краевого правительства, состав которого объявили 20 января. Уже бывший чиновник пока не дает никаких комментариев СМИ. «Я пока не могу говорить — пользуйтесь тем, что есть в открытом доступе. На сайте минкульта я написал добрые слова, остальное прокомментирую позже», — сказал Игорь Гладнев корреспонденту «URA.RU».

Между тем культурная общественность разделилась на два лагеря после увольнения чиновника. Одни выразили радость по этому поводу, так как считают Гладнева министром, который свел на нет основные достижения пермской культуры. «Ну вот, попал человек в историю как „тот, кто уволил Гельмана“. Я в принципе не против. Но этим его историческая роль исчерпывается», — прокомментировал в соцсетях идеолог пермской культурной революции Марат Гельман. «Игорь Гладнев прославился прежде всего развалом дирекции музея „Пермь-36“ — единственного оставшегося в России лагеря, исправительно-трудовой колонии, сохранившейся в деталях. В каком состоянии музей сейчас, неясно, но были сведения, что он превращается из музея памяти о жуткой репрессивной системе в музей ВОХРы», — считает театральный критик Павел Руднев.

Другой лагерь представителей культурной общественности выражает свое сожаление о кадровом решении Виктора Басаргина. «Министр Гладнев всегда занимал патриотическую позицию в культурной политике, считал, что главной миссией культуры сейчас является сохранение классического культурного наследия, выступал за восстановление художественных советов при учреждениях культуры. Из-за своей позиции министр постоянно подвергался критике в ведущих мировых изданиях, таких как „проводник политики Путина“», — говорится в сообщении, распространенном организацией «Суть времени».