{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
22 января 2017
21 января 2017
20 января 2017
Главные новости ХМАО
15:51  23 января 2017 1

Почему главный единоросс ХМАО ушел из генсовета партии

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, хохряков борис
Борис ХохряковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Съезд "Единой России" 2017 года
все новости сюжета

Выход первого секретаря ханты-мансийского регионального отделения «Единой России» Бориса Хохрякова из генсовета партии связан с его переизбранием в качестве главы югорских единороссов, а также спикера окружного парламента. После окончания избирательной кампании 2016 года высшее руководство «Единой России» приняло решение ротировать политика. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил «URA.RU» источник внутри регионального отделения партии.

По версии собеседника, включение Бориса Хохрякова в генсовет в феврале 2016 года носило временный характер. «Чтобы поддержать Хохрякова на выборах, руководство временно усилило его, включив в генсовет. Ни региональное отделение, ни Думу невозможно возглавлять более двух сроков подряд. Поэтому он оказался оптимальным кандидатом на замену», — комментирует источник.

Сам Борис Хохряков пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

В ходе минувшего съезда «Единой России», как уже сообщало «URA.RU», Борис Хохряков покинул генсовет партии. Членом высшего органа управления стал секретарь политсовета Белоярского района Владимир Евтихов. Ранее руководство главной партии страны объявило о 50-процентной ротации в партийных органах всех уровней. В Москве запросили имена и биографии всех секретарей югорских первичных отделений, официально объяснив решение трендом на омоложение кадров.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров