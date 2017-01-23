15:51 23 января 2017 1

Борис Хохряков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выход первого секретаря ханты-мансийского регионального отделения «Единой России» Бориса Хохрякова из генсовета партии связан с его переизбранием в качестве главы югорских единороссов, а также спикера окружного парламента. После окончания избирательной кампании 2016 года высшее руководство «Единой России» приняло решение ротировать политика. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил «URA.RU» источник внутри регионального отделения партии.

По версии собеседника, включение Бориса Хохрякова в генсовет в феврале 2016 года носило временный характер. «Чтобы поддержать Хохрякова на выборах, руководство временно усилило его, включив в генсовет. Ни региональное отделение, ни Думу невозможно возглавлять более двух сроков подряд. Поэтому он оказался оптимальным кандидатом на замену», — комментирует источник.

Сам Борис Хохряков пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

В ходе минувшего съезда «Единой России», как уже сообщало «URA.RU», Борис Хохряков покинул генсовет партии. Членом высшего органа управления стал секретарь политсовета Белоярского района Владимир Евтихов. Ранее руководство главной партии страны объявило о 50-процентной ротации в партийных органах всех уровней. В Москве запросили имена и биографии всех секретарей югорских первичных отделений, официально объяснив решение трендом на омоложение кадров.