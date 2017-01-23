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23 января 2017
Главные новости Москвы
15:40  23 января 2017 2

Система ПРО Москвы «отловила» 10 боевых пусков ракет

Баллистическая ракета, баллистическая ракета
Баллистические ракеты запускали из разных точек страныФото: commons.wikimedia.org/George Shuklin

Свыше 10 пусков ракет России зафиксировали ПРО Москвы в 2016 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были обнаружены пуски как баллистических ракет, так и ракет космического назначения, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, за прошлый год состоялось свыше 750 учебных тренировок, которые провели боевые расчеты войск ПВО-ПРО Воздушно-космических войск.

Как уточняет «Газета.Ru», все зафиксированные станцией «Дон-2Н» пуски были проведены с российских полигонов, космодромов и морской акватории.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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