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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:44  23 января 2017 3

В Екатеринбурге семья выбросила больного бульдога умирать на мороз. ФОТО

Сэм едва не умерФото: соцсети

Английский бульдог по кличке Сэм едва не погиб по вине нерадивых хозяев. Пса завернули в пеленку и выкинули на мороз.

О судьбе Сэма в соцсетях рассказали волонтеры, заботящиеся о собаках. Верный пес восемь лет жил в семье, пока та вынужденно не переехала. Сэма отдали на передержку, оттуда он попал, как сообщает волонтеры, в семью горожанки Галины Лисаченко. Спустя некоторое время, устав заботиться о болеющем питомце, новые хозяева оставили его на улице.

«Мы в шоке — реально! Передержка Сэма постоянно держала контакт с хозяйкой. Если пес просто не понравился, его в любой день могли вернуть. Никто бы их из -за этого к доске позора не пригвоздил, даже нигде бы не писали. Возврат и возврат — мало ли какие обстоятельства возникли у людей», — сообщили волонтеры.

Пса удалось спасти. В данный момент он, обмороженный, истощенный и с ранами на морде, приходит в себя в ветеринарной клинике. Врачи опасаются делать долговременные прогнозы. Брошенного питомца лечат бесплатно, за счет помощи Центра реабилитации животных.

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Пес чуть живой Фото: соцсети

Оперативно получить комментарий бывшей хозяйки пса, Галины Лисаченко, не удалось. В соцсетях женщина не отвечает.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в Екатеринбурге. Ранее улетающая на ПМЖ в Германию семья бросила свою болонку прямо в аэропорту. Пес замерз насмерть. Также в приюте для домашних животных погибли 18 кошек и собак. Прокуратура устанавливает причину трагедии.

Данил Бардин
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