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23 января 2017
22 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:43  23 января 2017 0

ММК завершил год новым рекордом

Клипарт. Магнитогорск, ммк
Стан 2000 увеличивает показатели третий год подрядФото: Илья Московец © URA.RU

В 2016 году на стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината произведено 5 млн 948 тыс. тонн горячего проката. Это рекордный показатель годового производства с момента пуска агрегата, сообщили «URA.RU» в управлении общественных связей ОАО «ММК».

Производственные рекорды на стане 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд. В 2014 году объем производства на стане составил 5 млн 930 тыс. тонн, в 2015 году этот показатель был превышен на 5 тыс. тонн. В прошлом году прокатчики листопрокатного цеха №10 смогли увеличить производство стана до очередной рекордной высоты.

Стан 2000 горячей прокатки введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005—2008 годах была проведена модернизация ЛПЦ-10: построена четвертая нагревательная печь и обновлено механическое оборудование. Основными потребителями продукции стана 2000 горячей прокатки являются трубники, машиностроители и строительная отрасль. Сортамент выпускаемой на стане продукции включает все марки стали, выплавляемые на ММК, ширина проката варьируется от 760 до 1830 мм, толщина — от 1,2 до 20,0 мм. Именно здесь закладывается основа качественного высокопрочного автолиста, выпускаемого на стане 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11, а также холоднокатаного листа ЛПЦ-5.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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