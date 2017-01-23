ММК завершил год новым рекордом

15:43 23 января 2017 0

Стан 2000 увеличивает показатели третий год подряд Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2016 году на стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината произведено 5 млн 948 тыс. тонн горячего проката. Это рекордный показатель годового производства с момента пуска агрегата, сообщили «URA.RU» в управлении общественных связей ОАО «ММК».

Производственные рекорды на стане 2000 горячей прокатки ЛПЦ-10 фиксируются третий год подряд. В 2014 году объем производства на стане составил 5 млн 930 тыс. тонн, в 2015 году этот показатель был превышен на 5 тыс. тонн. В прошлом году прокатчики листопрокатного цеха №10 смогли увеличить производство стана до очередной рекордной высоты.

Стан 2000 горячей прокатки введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005—2008 годах была проведена модернизация ЛПЦ-10: построена четвертая нагревательная печь и обновлено механическое оборудование. Основными потребителями продукции стана 2000 горячей прокатки являются трубники, машиностроители и строительная отрасль. Сортамент выпускаемой на стане продукции включает все марки стали, выплавляемые на ММК, ширина проката варьируется от 760 до 1830 мм, толщина — от 1,2 до 20,0 мм. Именно здесь закладывается основа качественного высокопрочного автолиста, выпускаемого на стане 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11, а также холоднокатаного листа ЛПЦ-5.