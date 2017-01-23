15:47 23 января 2017 0

Пока не вмешался прокурор, коммунальщики не работали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лишь после вмешательства прокуратуры в Новой Ляле Свердловской области коммунальщики отремонтировали водовод, который не работал почти три недели.

Авария на водоводе на улице Лермонтова в Новой Ляле произошла еще 1 января 2017 года. 14 января произошел еще один порыв трубы на улице Береговой. В итоге без воды остались шесть многоквартирных домов. Тем не менее никакие меры по восстановлению водоснабжения коммунальщиками не предпринимались. Подвоз воды, который необходимо организовать в подобных случаях, также не проводился.

«К нам обратились местные жители только после второго ЧП, 14 января. Прокуратура внесла представление главе Новолялинского городского округа и директору обслуживающей организации ООО «Теплоцентраль», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Только после прокурорского вмешательства коммунальщики Новой Ляли начали ремонт и в течение суток восстановили водоснабжение.