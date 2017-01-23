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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:47  23 января 2017 0

Коммунальщики не возвращали в дома уральцев воду, пока не вмешалась прокуратура

Губернатор Куйвашев в Сухом Логу. Место аварии на водоводе, штаб ЧС
Пока не вмешался прокурор, коммунальщики не работалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лишь после вмешательства прокуратуры в Новой Ляле Свердловской области коммунальщики отремонтировали водовод, который не работал почти три недели.

Авария на водоводе на улице Лермонтова в Новой Ляле произошла еще 1 января 2017 года. 14 января произошел еще один порыв трубы на улице Береговой. В итоге без воды остались шесть многоквартирных домов. Тем не менее никакие меры по восстановлению водоснабжения коммунальщиками не предпринимались. Подвоз воды, который необходимо организовать в подобных случаях, также не проводился.

«К нам обратились местные жители только после второго ЧП, 14 января. Прокуратура внесла представление главе Новолялинского городского округа и директору обслуживающей организации ООО «Теплоцентраль», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Только после прокурорского вмешательства коммунальщики Новой Ляли начали ремонт и в течение суток восстановили водоснабжение.

Александр Лукманов
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