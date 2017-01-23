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23 января 2017
Главные новости Москвы
15:56  23 января 2017 6

В Москве мужчина ударил беременную из-за неправильной парковки

Клипарты. Сургут , беременные
На женщину напал неадекватный мужчинаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Безработный москвич на парковке ударил беременную 31-летнюю девушку из-за того, что она якобы мешала ему проехать. 30-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы.

Пострадавшая девушка рассказала, что припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал о том, что ее авто мешает проезду, пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение полиции. В ответ на попытки возразить ему девушка получила удар. Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». В полиции добавили, что подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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