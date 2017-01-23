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23 января 2017
Главные новости Москвы
16:00  23 января 2017 4

В Кремле готовятся к переговорам Путина и Трампа

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
В Кремле готовятся к телефонным переговорам Путина и ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке телефонного разговора главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он также заявил, что личной встречи лидеров пока не планируется.

«Информации о встрече пока нет, — цитирует официального представителя Кремля „Газета.Ru“. — Телефонный звонок согласовывается, какой-то более полной информацией мы пока не обладаем».

Дата телефонных переговоров, по предположению Пескова, будет согласована в ближайшее время. Он уточнил, что данный вопрос находится в ведении МИД.

Песков также рассказал, что если в ходе телефонных переговоров Дональд Трамп и Владимир Путин сочтут встречу целесообразной, то представители обеих администраций начнут к ней подготовку.

Песков ранее рассказывал, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин собирался поздравить Трампа со вступлением в должность президента США.

Нина Калинина
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