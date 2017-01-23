16:49 23 января 2017 2

Сеть автомагазинов работала на рынке области с начала 90-х Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Квартиру главы обанкротившейся компании «ОЛМИ» Павла Неверова выставят на продажу — она находилась в залоге у банка «Открытие». Квартира в Березовском уйдет по цене долга перед банком. Но продажа квартиры мало что изменит: бизнесмен задолжал банкам несколько сотен миллионов рублей.

Квартира екатеринбургского бизнесмена будет продана с торгов — но их дата пока не назначена. Однако торги должны состояться в самое ближайшее время: ведь Неверов признан банкротом еще в августе прошлого года, а процедура реализации имущества идет до 10 февраля.

Однокомнатная квартира расположена на 9-м этаже 12-этажного дома в Березовском. Помещение площадью 33,8 кв. метров, в котором Неверов и зарегистрирован, оценено в 1,7 млн рублей.

Вся сумма от продажи уйдет банку «Открытие» — у него имущество находилось в залоге. Но это лишь малая часть долгов предпринимателя: общая сумма составляет более 350 млн рублей. Долги Неверова копятся уже несколько лет. Так, в 2015 году «URA.RU» рассказывало, что долг Неверова — 301 млн рублей. Основные долги перед банками — Сбербанком, «Юникредитом», «Интезой», «Открытием».

«ОЛМИ» занимался продажей автозапчастей с 1992 года, в 2015 году Неверов продал компанию москвичам — структуре «Авторион». Годовой оборот «Олми» по итогам 2014 года составил 3 млрд рублей. Сам владелец компании — один из разработчиков стратегии развития Свердловской области до 2020 года, бывший советник губернатора Волгоградской области по стратегии, преподаватель Урало-Сибирского института бизнеса