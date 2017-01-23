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23 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:04  23 января 2017 3

Администрация Екатеринбурга стала работать почти вдвое слабее

Клипарт. Екатеринбург, табличка, администрация города, горсовет екатеринбурга, глава
В 2017 году темп работы администрации Екатеринбурга упал почти вдвоеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Работа администрации Екатеринбурга в новом году заметно тормозится. По наблюдениям отдельных работников ратуши, сошла на нет стратегическая работа, а администрация вместо активного участника внутригородских процессов стала просто жить ведомственными программами. Провалы в работе здесь стали ощущать еще в конце прошлого года.

«Транспортную схему, которая так негативно выстрелила и стала настоящей подставой для главы [администрации Александра Якоба], никто ведь толком не распиарил, хотя вроде бы и планы были, как что подавать. Ну, и по постановлениям если посмотреть — там же просто колоссальная разница. Обычно глава в последние дни года подписывал десятками их — по полсотни бывало, а в этот раз едва десяток набралось, да и те по текучке, ничего стратегического», — рассуждает знакомый чиновник.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации Екатеринбурга, с 1 по 23 января 2016 года мэрией было принято 27 постановлений. В тот же период 2017 года на том же портале их пока только 16. Причиной рассогласования и замедления процессов называют, как и прежде, одну — уход части команды на работу в областные органы исполнительной власти. «Крепкой руки не хватает — без нее все всеми недовольны и никто не может договориться», — сетуют сегодня обитатели ратуши.

Дозвониться до пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Дениса Сухорукова не удалось.

Сергей Демин
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