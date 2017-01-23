Жители Надыма чаще других не платят за услуги ЖКХ

16:20 23 января 2017 2

В числе злостных должников за услуги ЖКХ - надымчане и одиозная ямальская компания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

АО «Ямалкоммунэнерго» опубликовало очередной перечень должников — юридических лиц, решивших перейти в новый год как «топовые недобросовестные потребители».

Лидирующую позицию с большим отрывом занимает «Партнер-Групп», накопив долгов за коммунальные ресурсы более 26 млн рублей. Именно эта компания фигурирует в резонансном деле вокруг туристического комплекса «Ямалкан». Она застраивала объект на деньги бюджета. При этом, когда возникла угроза потери комплекса, власти Ямала заявили, что субсидия была потрачена нецелевым образом.

Приумножив сумму задолженности (а это на сегодняшний день 17 млн рублей), следующим в топ-20 недобросовестных потребителей попало ООО «Спецстройинвест» (Шурышкарский район). В пятерку неплательщиков с суммой более 10 млн рублей вошли «УК Пурпе» (Пуровский район), Ямальская школа-интернат (Ямальский район), «НадымЖилКомсервис», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» (Ямальский район), «УК «КС Пурпе» (Пуровский район). С полным перечнем двадцати крупнейших должников за поставленные коммунальные ресурсы можно ознакомиться на официальном сайте АО «Ямалкоммунэнерго», перейдя по ссылке.

Но какими бы крупными ни были размеры накопленных неплатежей у юрлиц перед ресурсником, главным нарушителем платежной дисциплины продолжает оставаться население. Так на 1 января 2017 года сумма долга перевалила за 1,3 млрд рублей. Львиная доля приходится на жителей Надыма и Надымского района — 35% или 460 млн руб. Второе место отдано неплательщикам города Семи Лиственниц, где долги перед АО «Тепло-Энергетик» составили 189 млн руб. лей. Третье место разделили между собой губкинцы, муравленковцы и тазовчане — почти по 100 млн рублей «собрали» жители этих муниципальных образований.

«Растущие долги за коммунальные услуги негативно отражаются прежде всего на потребителе, — говорит заместитель исполнительного директора по энергосбытовой деятельности АО „Ямалкоммунэнерго“ Андрей Вьюнов. — К персональным потерям относятся дополнительные расходы в виде пеней, отключения с последующими финансовыми затратами на подключение к инженерным сетям, судебные издержки и изъятие имущества. Более существенные последствия от неплатежей наступают с отсрочкой времени, нося массовый и глобальный характер. Если говорить в целом, то это утерянная возможность модернизации систем жизнеобеспечения».