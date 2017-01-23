16:38 23 января 2017 2

О претензиях на вакантный мандат заявил третий сильный кандидат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для участия в праймериз «Единой России» по подбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы по округу №8 выдвинулся неожиданный претендент. Документы подал бывший директор областного департамента по делам молодежи Свердловской области Олег Гущин. Он стал седьмым участником предварительного голосования.

В настоящее время Гущин занимает пост заместителя первого проректора УрФУ. По данным источников «URA.RU», его выдвижение одобрено областными властями. Однако победа на праймериз Олегу Гущину не гарантирована. Ему придется побороться с такими сильными конкурентами, как секретарь Кировского местного отделения «Единой России» Александр Худяков и гендиректор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков.

Выдвижение кандидатов продлится до вечера понедельника, 23 января. Предварительное голосование пройдет с 24—25 января. Довыборы в гордуму назначены на 19 марта, они проходят в связи с назначением бывшего депутата Светланы Учайкиной министром культуры региона.