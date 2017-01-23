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23 января 2017
Главные новости 
17:01  23 января 2017 2

Компанию Вексельберга уличили в нарушении авторских прав в борьбе с силами тьмы

В ролике руководство компании сражается с силами тьмыФото: скрин х/ф "Ночной дозор"

Свердловский филиал компании энергетической компании «Т Плюс» использовал фрагменты фильма «Ночной дозор» без каких бы то ни было ссылок на название или правообладателя картины.

К Дню энергетика и новогодним праздникам компания подготовила шуточный ролик. По сюжету руководство филиала спасает Екатеринбург от сил тьмы. Фоном видеоролика стали фрагменты из кинофильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова. Ролик был залит на официальный YouTube — канал компании. При этом авторское право создателей картин было проигнорировано.

«За неправомерное использование видеофрагментов их аккаунт может заблокировать YouTube. Также правообладатель может подать на компанию в суд. Согласно нашему законодательству в сфере интеллектуальной собственности, „Т Плюс“ в случае поражения может потерять от 30 тысяч до пяти миллионов рублей. Впрочем, по своему опыту скажу, что чаще всего речь идет все же о нескольких тысячах», — разъяснил «URA.RU» адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников.

В самой компании признают, что поступили опрометчиво.

«Это был ролик для сотрудников, чтобы поднять всем настроение. Разумеется, никаких коммерческих целей мы не преследовали. Надеемся, что Бекмамбетов не будет подавать на нас в суд. Что касается YouTube, то мы действительно недостаточно внимательно ознакомились с правилами размещения контента. Ролик мы уже стерли», — прокомментировал ситуацию официальный представитель «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Марк Бородин
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