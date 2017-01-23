{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
22 января 2017
21 января 2017
20 января 2017
16:41  23 января 2017 2

В ямальские школы вернутся профессиональные охранники

Форум
За безопасностью детей больше не будут следить гардеробщицыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школы и детские сады Ноябрьска во вторник, 24 января, должны вернуться профессиональные охранники. Около двух недель учреждения образования оставались почти без охраны, эти функции в некоторых учреждениях выполняли уборщики и гардеробщицы.

В департаменте образования Ноябрьска пояснили, что ситуация сложилась из-за недобросовестного частного охранного предприятия, которое сильно снизило цену на услуги по охране учреждений во время процедуры торгов, но не смогло выполнить принятые на себя обязательства.

«Руководство организации обратилось в ФАС с просьбой не заключать муниципальный контракт. ФАС направило в муниципальную комиссию по торгам письмо с рекомендацией допустить к выполнению контракта организацию, которая по результатам конкурса заняла вторую позицию. Это ЧОП, который и ранее занимался физической охраной учреждений образования. Уже завтра его сотрудники выйдут на объекты», — рассказал «URA.RU» заместитель начальника департамента образования Александр Михайлов.

Он добавил, что для обеспечения безопасности до конца года во всех детских садах появятся видеодомофоны. На сегодня все образовательные учреждения в Ноябрьске оборудованы аппаратурой видеонаблюдения, охранной системой «Стрелец» и тревожными кнопками.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров