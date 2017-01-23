В ямальские школы вернутся профессиональные охранники

16:41 23 января 2017 2

За безопасностью детей больше не будут следить гардеробщицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школы и детские сады Ноябрьска во вторник, 24 января, должны вернуться профессиональные охранники. Около двух недель учреждения образования оставались почти без охраны, эти функции в некоторых учреждениях выполняли уборщики и гардеробщицы.

В департаменте образования Ноябрьска пояснили, что ситуация сложилась из-за недобросовестного частного охранного предприятия, которое сильно снизило цену на услуги по охране учреждений во время процедуры торгов, но не смогло выполнить принятые на себя обязательства.

«Руководство организации обратилось в ФАС с просьбой не заключать муниципальный контракт. ФАС направило в муниципальную комиссию по торгам письмо с рекомендацией допустить к выполнению контракта организацию, которая по результатам конкурса заняла вторую позицию. Это ЧОП, который и ранее занимался физической охраной учреждений образования. Уже завтра его сотрудники выйдут на объекты», — рассказал «URA.RU» заместитель начальника департамента образования Александр Михайлов.

Он добавил, что для обеспечения безопасности до конца года во всех детских садах появятся видеодомофоны. На сегодня все образовательные учреждения в Ноябрьске оборудованы аппаратурой видеонаблюдения, охранной системой «Стрелец» и тревожными кнопками.