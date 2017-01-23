17:06 23 января 2017 1

В ведомстве обещали в краткие сроки оформить Андрею Квасову патент Фото: Нина Калинина © URA.RU

Миграционная служба Зауралья ждет гражданина Украины Андрея Квасова с документами. Ему необходимо заплатить штраф и представить пакет документов на получение патента, который позволит законно пребывать и работать на территории России. Об этом «URA.RU», сообщил старший инспектор Управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области Лариса Иванцова.

Андрей Квасов при въезде на территорию России указал цель прибытия ­ «работа». Иностранный гражданин, имея статус временно пребывающего на территории РФ, по закону в течение 30 суток с момента въезда обязан обратиться по вопросу получения патента. В соответствии с российским законодательством при нарушении срока подачи документов на иностранца составляется административный протокол и налагается штраф от 10 до 15 тыс. рублей. Специалисты по вопросам миграции все это разъясняли Андрею Квасову при первичном обращении.

Спустя некоторое время он обратился по вопросу получения патента вновь, но срок обращения был превышен. С учетом сложного материального положения и статуса гражданина Квасову был назначен минимальный размер штрафа — 5 тыс. рублей. Для оплаты штрафа у гражданина есть 60 дней.

«Мы за него очень переживаем, так как срок его законного пребывания на территории РФ заканчивается 7 февраля 2017 г. Надеюсь, ему смогут помочь родственники или общественные организации. Если он проходил медицинское обследование, то справки еще действительны в течение трех месяцев», — пояснила Лариса Иванцова.

С 2017 года патент для иностранных граждан стоит 3661 рубль в месяц. Он дается на срок от одного месяца до 1 года. По обращению работодателя патент для иностранца можно переоформить еще на один год без выезда за пределы РФ. За это время гражданин может решить вопрос о получении разрешения на временное проживание на три года, а в перспективе вида на жительства и гражданства, ­ отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», гражданин Украины Андрей Квасов пожаловался, что несколько лет не может получить гражданство РФ. Недавно он приехал в Шадринск, где проживает его сестра. Однако бывший морпех оказался в тяжелом материальном положении. Возвращаться в Украину Квасов опасается, в Зауралье он может устроиться за работу спасателем-водолазом.