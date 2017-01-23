16:54 23 января 2017 0

Реформа правительства легитимизирована окончательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реформа свердловского правительства завершена. В понедельник, 23 января, это подтвердил и Свердловский областной суд. Инстанция рассматривала иск региональной прокуратуры об оспаривании указа губернатора №713-УГ от 28 ноября 2016 года о новом регламенте правительства области.

«Производство по делу было прекращено в связи с тем, что прокуратура отказалась от иска. Причиной отказа послужила отмена оспариваемого подзаконного акта», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.

Иск был подан надзорным ведомством 21 декабря и оспаривал сразу несколько пунктов документа, принятого в рамках реформирования кабмина. Тогда директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов уточнял, что «какое бы решение суд ни принял, стороны обязаны будут его уважать и исполнять».