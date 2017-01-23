17:03 23 января 2017 0

Учить будут как управленцев, так и рядовых рабочих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 10,5 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ прошли различные виды обучения в 2016 году. Бюджет программы, рассчитанной на работников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, составил 27,5 млн рублей.

Более семи тысяч рабочих обучались требованиям промышленной безопасности и охраны труда, проходили переподготовку на базе предприятий и корпоративного образовательного центра, а также ведущих российских учреждений профобучения. Наибольшее количество сотрудников получили новые, вторые и смежные рабочие профессии. Самыми востребованными из них в 2016 году оказались резчик труб и заготовок, слесарь-ремонтник, термист проката и труб, сварщик, стропальщик, машинист крана. Всего обучение велось по 250 наименованиям рабочих профессий.

Порядка 3,5 тыс. руководителей, специалистов и служащих повышали квалификацию по направлениям своей деятельности, принимали участие в программах развития талантов. Так, уже три года в Группе ЧТПЗ реализуется программа кадрового резерва «Сила Белой металлургии». В 2016 году ее участниками стали 380 управленцев различного уровня — представителей производственного блока и дирекций. По итогам года 71 процент имеющихся вакансий руководителей производственных площадок закрыт за счет участников программы. С 2015 года реализуются программы развития управленцев высшего звена топ-40 и управленцев среднего звена топ-300. Основная цель — развитие сотрудников в текущих должностях, наращивание профессиональных навыков. Для этого в течение года для участников проводятся обучающие семинары и тренинги с использованием передовых практик HR.

В 2017 году все программы повышения профессиональных навыков трубников будут продолжены. Планируется, что в течение года обучение пройдут около 12 тыс. рабочих, специалистов и руководителей.