{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
22 января 2017
Главные новости Челябинской области
17:03  23 января 2017 0

Группа ЧТПЗ вложила миллионы в профессионалов

ЧТПЗ Челябинск, рабочий
Учить будут как управленцев, так и рядовых рабочихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 10,5 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ прошли различные виды обучения в 2016 году. Бюджет программы, рассчитанной на работников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, составил 27,5 млн рублей.

Более семи тысяч рабочих обучались требованиям промышленной безопасности и охраны труда, проходили переподготовку на базе предприятий и корпоративного образовательного центра, а также ведущих российских учреждений профобучения. Наибольшее количество сотрудников получили новые, вторые и смежные рабочие профессии. Самыми востребованными из них в 2016 году оказались резчик труб и заготовок, слесарь-ремонтник, термист проката и труб, сварщик, стропальщик, машинист крана. Всего обучение велось по 250 наименованиям рабочих профессий.

Порядка 3,5 тыс. руководителей, специалистов и служащих повышали квалификацию по направлениям своей деятельности, принимали участие в программах развития талантов. Так, уже три года в Группе ЧТПЗ реализуется программа кадрового резерва «Сила Белой металлургии». В 2016 году ее участниками стали 380 управленцев различного уровня — представителей производственного блока и дирекций. По итогам года 71 процент имеющихся вакансий руководителей производственных площадок закрыт за счет участников программы. С 2015 года реализуются программы развития управленцев высшего звена топ-40 и управленцев среднего звена топ-300. Основная цель — развитие сотрудников в текущих должностях, наращивание профессиональных навыков. Для этого в течение года для участников проводятся обучающие семинары и тренинги с использованием передовых практик HR.

В 2017 году все программы повышения профессиональных навыков трубников будут продолжены. Планируется, что в течение года обучение пройдут около 12 тыс. рабочих, специалистов и руководителей.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров