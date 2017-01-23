17:48 23 января 2017 7

По подозрению во взяточничестве задержаны преподаватели вуза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени в понедельник, 23 января, по подозрению во взяточничестве задержаны двое преподавателей и трое студентов крупного местного вуза. Все пятеро уже стали фигурантами уголовных дел. Один из задержанных находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, информацию о коррупции в вузе получили по оперативным каналам сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. При проверке данные подтвердились. В итоге полицейские совместно с сотрудниками областного СУ СКР и службой безопасности вуза задержали пятерых участников этой истории: двух преподавателей и трех студентов выпускного курса заочной формы обучения.

Правоохранители полагают, что с декабря прошлого года по январь 2017-го студенты договорились с преподавателями о том, что те поставят им хорошие оценки при итоговой аттестации. Разумеется, за эту «работу» студенты обещали заплатить преподавателям. Часть денег они передали лично, часть — через посредников.

Уголовные дела в отношении всех пятерых возбудило СУ СКР по области. Обвиняемым инкриминируют получение взятки за незаконные действия, дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Четверо фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, один находится под подпиской о невыезде.

По информации источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, речь идет о Тюменском государственном университете. «Под подпиской находится один из студентов, — рассказал он. — Пока можно говорить о трех студентах и двух преподавателях».

В пресс-службе ТюмГУ корреспонденту агентства сообщили: «На данный момент никаких уведомлений от правоохранительных органов не поступало, если бы их задержали, нас бы уведомили». «У нас есть специальный портал „Стоп коррупции“, — рассказали в вузе. — Вся информация с этого портала передается правоохранительным органам, приоритетное внимание борьбе с коррупцией уделяет советник ректора Загвязинская. Это университетский портал, там есть большая красная кнопка, куда могут пожаловаться студенты и преподаватели, если происходят какие-то коррупционные случаи. И реакция идет сразу же — все материалы передаются сразу в правоохранительные органы».