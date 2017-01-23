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23 января 2017
Главные новости 
16:51  23 января 2017 2

Новый фильм о допинге в России оказался провальным. Основным аргументом стала тренировка в Челябинске

Клипарт. Милдронат, допинг, милдронат, мельдоний
Новый фильм о допинге в российском спорте не произвел сенсацииФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в России вышел провальным. Его информатор — российский легкоатлет, не добившийся в спорте значимых результатов, Андрей Дмитриев — не представил убедительных на 100% данных о приеме допинга российскими спортсменами.

Ничего сенсационного не обнаружил в 10-минутном фильме под названием «Ложь и лицемерие» и получасовом интервью информатора Дмитриева телеканал RT. Издание указывает, что материала для новой ленты собралось довольно мало.

Выяснилось, что спортсмен связался с журналистом ещё 22 ноября 2016 года, свое сообщение он начал со слов благодарности будущему интервьюеру. Дмитриев стал победителем лишь на командном чемпионате России и участвовал в юниорском чемпионате мира. Он рассказал, что отлично знаком со многими легкоатлетами, которые рассказывали ему много историй про допинг. Дмитриев утверждает, что в стране есть чистые спортсмены, однако большинство легкоатлетов («70-80%») продолжают пользоваться запрещенными препаратами.

Дмитриев в интервью вспоминает, что во время в поездки в Киргизию застал там тренера Владимира Казарина с группой спортсменов. Казарин в 2012 году помог выиграть на Олимпиаде золото Марии Савиновой. Ранее тренера с подачи информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юрии Степановой обвинили в том, что он заставляет спортсменов принимать допинг. Степановы предоставили кадры скрытой камеры, где запечатлено, как тренер якобы раздает запрещенные препараты, при этом его русская речь была заменена на иностранный перевод.

Дмитриев в качестве нового материала снял, как отстраненный по настоянию WADA от работы тренер проводит тренировку в Челябинске, в манеже Уральского государственного университета физической культуры. Съемка происходила не ранее 12 января, Дмитриев подтверждает это новостью на экране мобильного телефона.

Казарин проводил занятия вместе с бегуньей Натальей Даниловой и Артемом Денмухамедовым, который должен был выступить на Олимпиаде в Рио. Больше никаких новых данных, касающихся допинга, в фильме не приводится.

Генеральный директор IAAF Оливье Жер после выхода этого фильма заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выполняет условия по возвращению своего членства в IAAF.

В свою очередь, информатор Дмитриев рассказал, что покидать страну по примеру супругов Степановых не собирается. Он хочет приносить пользу спорту и помогать российской легкой атлетике в борьбе с допингом. Тренер по легкой атлетике Сергей Епишин назвал вруном и клеветником бегуна Андрея Дмитриева. «Судя по тому, что Дмитриев написал у себя в блоге, это человек, который любит все приукрашивать. Может, ему захотелось какого-то экстрима, поэтому он ввязался в эту авантюру. А после того, что он рассказал для телевидения, могу четко сказать, что он врун и клеветник», — заявил специалист.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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