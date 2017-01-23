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23 января 2017
Главные новости 
17:29  23 января 2017 0

В расписание аэропортов ХМАО и Ямала внесли изменения

Клипарты. Сургут
Из Сургута теперь можно без пересадок улететь в столицу ТатарстанаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает перелеты из Казани в Сургут и Новый Уренгой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс по маршруту Сургут — Казань уже состоялся в пятницу, 20 января. В ближайшие две недели «ЮВТ АЭРО» будет осуществлять перелеты один раз в неделю. С 6 февраля добавится рейс по понедельникам. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 5 730 рублей, уточняет перевозчик.

1 февраля также откроются рейсы Новый Уренгой — Казань и Новый Уренгой — Казань — Сочи. В столицу Татарстана ямальцы смогут слетать за 5 730 рублей, а на юг России — от 7 тыс. рублей за билет. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», напомним, ранее начала перелеты вылеты из Салехарда в Казань, Пермь и Ханты-Мансийск.

АО «ЮВТ АЭРО» создано на базе бывшей авиакомпании ОАО «АК БАРС АЭРО» (ОАО «Бугульминское авиапредприятие»). Это новый перевозчик из Татарстана. В парке авиакомпании — 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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