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23 января 2017
Главные новости Москвы
17:00  23 января 2017 5

Медведев подписал постановление об индексации пенсий

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Пенсии проидексируют на 5,4%Фото: Pixabay
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Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4% с 1 февраля 2017 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд рублей в месяц, или 98,91 млрд рублей до конца 2017 года», — уточняется в документе, который приводит «Газета.Ru».

По сообщениям вице-премьера Ольги Голодец, средний размер пенсий в 2017 году достигнет 13,620 рублей.

Нина Калинина
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