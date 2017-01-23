Дубровский раскритиковал чиновников за смог

17:13 23 января 2017 8

Смог над Челябинском висел 10 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский раскритиковал чиновников, ответственных за контроль состояния воздуха, из-за смога во время неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он назвал кризисом нынешнюю систему, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона по итогам аппаратного совещания.

«Прошлую неделю Челябинская область прожила в режиме НМУ. В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе „прелести“, которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок — все на бумаге положительно. Однако по факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», — заявил Борис Дубровский своему заместителю Олегу Климову.

Вице-губернатор доложил, что НМУ были в течение 10 дней. Самые большие превышения содержания вредных веществ в воздухе зафиксированы в Челябинске, Карабаше и Магнитогорске, заявил Климов. «С самого начала все предприятия крупные загрязнители получили уведомления о НМУ, работала круглосуточная лаборатория, проводила замеры по жалобам, сотрудники министерства участвовали в рейдах прокуратуры по предприятиям. Существенных нарушений по выполнению мероприятий НМУ не обнаружено», — заверил вице-губернатор.

Климов предложил во время НМУ проводить больше проверок и рейдов и запретить передвижение грузовиков. «Когда в этот раз мы пошли с проверками по жалобам, то выявили достаточно большое количество незарегистрированных источников выбросов. Мы поработаем вместе с руководителями муниципалитетов по каждому такому объекту. До появления у региональных властей реальных законодательных механизмов будем пробовать профилактические меры», — добавил Климов.

Начальник управления госконтроля Росприроднадзора РФ Михаил Оводков приезжал в Челябинск в субботу, 21 января. Он проводил совещание с надзорными органами, представителями крупных предприятий-загрязнителей. Чиновник обозначил тему необходимости квотирования, введения сводных расчетов, чтобы замеры уровня загрязнения воздуха проводились в жилой зоне, а не на предприятиях, как сейчас. Для этого нужно перестроить всю систему контроля.