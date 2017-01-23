17:22 23 января 2017 4

Инвесторы ждут утверждения первых сделок правлением кооператива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После трех первых выплат пайщикам ЖК «Бухта Квинс», которые были сделаны в минувшую пятницу, дальнейшая выдача денег за паи пока приостановлена. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат барда Александра Новикова. Задержка связана с тем, что представитель инвестора ждет утверждения первых сделок по выкупу паев со стороны правления жилищного кооператива «Бухта Квинс».

«Мы будем выстраивать отношения с правлением кооператива, чтобы оформить это все. Правление должно принять решение [о согласовании сделок], общее собрание должно его утвердить, — пояснил агентству адвокат Новикова. — После того, как первые три выплаты будут оформлены, переходим к следующим». По его словам, можно было бы выкупить паи у всех желающих, а потом провести все сделки «скопом». «Но мы не знаем, как поведет себя правление, — говорит Изюров. — Как только мы увидим, что с той стороны тоже есть движение навстречу, будем двигаться дальше».

По мнению же председателя правления ЖК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, «пробуксовка» связана с отсутствием средств у инвесторов. «С правлением ЖК никаких проблем нет: у нас все документы готовы, если есть деньги — я прямо сейчас отправлю людей к ним по одному, — говорит Зиля Булатова. — Но у них нет денег. Шумиха, которую они подняли на камеры — это очередная ложь. [Компаньон Новикова Михаил] Шилиманов на днях сказал мне, что будут выдавать по 10 миллионов в неделю. Но я полагаю, что и этих денег нет».

Зиля Булатова (в центре): «Ни одной сделки без меня не пройдет!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По ее словам, среди пайщиков нарастает недовольство. «Я уже собираюсь выйти с плакатами к Театру эстрады, потому что народ возмущен донельзя, — говорит Зиля. — Это свинство: нас в очередной раз обнадежили и опять обманули. За эти четыре года это сколько раз повторялось! Люди ведь уже пошли квартиры себе смотреть, а я им говорю: ребята, опять все обломилось!»

Председатель ЖК «Бухта Квинс» заявил агентству, что не верит в законность даже трех первых сделок, поскольку они были совершены за ее спиной. «В договоре цессии (переуступки) должна стоять моя подпись, но факта передачи денег я не видела, — объясняет женщина. — Мало того, что меня на эту процедуру не пригласили — даже не говорят, кому деньги выдали. Ни один из пятничных документов я не подпишу, пока не вызовут этих людей».

Помимо подтверждения и гарантий дальнейших выплат, по словам Булатовой, требуется решить еще несколько вопросов.

«По уставу у нас ежемесячно собираются взносы в размере 500 рублей, но люди, которые получили деньги за свои паи, за все время, пока я председатель, ни одной копейки взносов не заплатили, — поясняет Булатова. — Человек, который вступает в наш кооператив, должен заплатить 10 тысяч вступительного взноса, мы должны собрать общее собрание, он пишет заявление, что вступает в наш кооператив, а те, кто продает паи — наоборот, о том, что уходят. Общее собрание утверждает все это, а правление подкрепляет это своим решением. Все это — длительная процедура. Мы с Шилимановым сейчас как раз обсуждаем, как все это проводить, но ни одной сделки без меня не пройдет».

Напомним, Александр Новиков и Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс (строительство поселка было заморожено). На минувшей неделе бард заявил, что он нашел инвесторов, готовых выкупить паи у пайщиков, причем немедленно. Намерение достраивать поселок высказала накануне строительная корпорация «Маяк».