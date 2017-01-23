17:20 23 января 2017 1

На Ямале составили план по научным исследованиям на 2017 год Фото: Pixabay

Ямальские власти опубликовали научный план на 2017 год. Контролировать его исполнение должен заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров. Общий объем финансирования — 63,4 млн рублей. Об этом сообщается в поставлении губернатора Ямала.

Особое внимание, согласно плану, будет уделено исследованию жизни коренных народов Севера. В частности, снова запланировано выделение средств на обследование пастбищ. Ранее глава департамента науки Алексей Титовский говорил, что такая работа позволит понять, какие территории юга полуострова Ямал не могут быть использованы под пастбища, куда можно переориентировать стада оленей. На эти цели направят 7,6 млн рублей.

Ученые также займутся изучением состояния здоровья аборигенов на Ямале, на это предполагается направить миллион рублей. Социальное самочувствие КМНС изучат за 200 тыс. рублей.

Наиболее финансовоемкой станет научно-исследовательская экспедиция «Ямал-Арктика». На нее выделят субсидию в 24 млн рублей межрегионального экспедиционному центру «Арктика».

Деньги пойдут и на различные мероприятия. Форум «Археология Арктики» потребует трех млн рублей. На фестиваль науки направят 1,3 млн рублей. На издание книги «Усть-Полуй. Материалы и исследования» уйдет примерно один млн рублей.

На исследования процессов адаптации деревьев потратят 4,5 млн рублей.

Включена в план научной детальности и работа с законами. Так, анализ состояния законотворчества на Ямале потребует 400 тыс. рублей из бюджета. Это ежегодное исследование. В 2016 году в рамках процедуры торгов был выбран подрядчик — «Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ».